Preminuo pješak koji je jučer udaren u tuzlanskom naselju Irac

Dana 18.06.2026. godine, oko 11:30 sati, u Tuzli, u ulici Krečanska, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo „Suzuki“, kojim je upravljao M.J. (1972) iz Tuzle, i pješak H.B. (1952) iz Tuzle.

Pješak je sanitetskim vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezen u JZU UKC Tuzla, gdje je naknadno preminuo.

O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, a potrebne radnje na mjestu događaja i uviđaj preduzeli su policijski službenici Policijske stanice Centar i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla. Policija nastavlja daljnji rad na dokumentovanju i rasvjetljavanju svih okolnosti ove saobraćajne nezgode.