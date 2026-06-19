Centralno grijanje Tuzla pojasnilo kako se vrši raspodjela troškova grijanja

Raspodjela troškova grijanja za korisnike koji se nalaze na zajedničkom obračunskom mjerilu može se vršiti na više načina, pojasnili su iz Centralnog grijanja d.d. Tuzla kroz informativnu kampanju namijenjenu korisnicima.

Kako je navedeno, u objektima u kojima je više korisnika priključeno na zajedničko obračunsko mjerilo, troškovi grijanja mogu se raspodijeliti prema kvadratnim metrima, prema instalisanoj snazi, prema djeljiteljima, kao i prema internim, odnosno razdjelnim mjerilima toplotne energije.

Iz Centralnog grijanja Tuzla podsjećaju da je raspodjela troškova grijanja sastavni dio ugovora, te da zbir svih učešća korisnika mora iznositi 100 posto. Ova oblast uređena je članovima 79. i 81. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije sa Tarifnim pravilnikom.

Postojeća raspodjela troškova grijanja može se mijenjati samo uz pisanu saglasnost svih korisnika. Takva promjena počinje se primjenjivati od prvog narednog obračunskog perioda.

Zahtjev za promjenu raspodjele podnosi se preko ovlaštenog predstavnika, a korisnici se za dodatne informacije mogu obratiti Centralnom grijanju Tuzla putem zvanične web stranice www.grijanjetuzla.ba ili e-mail adrese [email protected].

Kao jedan od primjera promjena navedena je i promjena instalisane snage, odnosno promjene na toplinskim uređajima, što također zahtijeva provođenje propisane procedure.