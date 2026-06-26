Daljinsko grijanje Tuzla: Nastavljeni remontni radovi na vrelovodnoj mreži

Daljinsko grijanje Tuzla nastavlja planske remontne radove na više lokacija u gradu, s ciljem unapređenja vrelovodne mreže, povećanja energetske efikasnosti i smanjenja gubitaka u distribuciji toplotne energije.

Centralno grijanje d.d. Tuzla, u okviru Plana remonta sistema daljinskog grijanja za 2026. godinu, provodi aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i modernizaciji toplifikacione infrastrukture. Riječ je o radovima koji se realizuju u skladu s razvojnim planovima preduzeća, a njihov cilj je dugoročno povećanje pouzdanosti sistema i bolji kvalitet usluge za korisnike.

U fokusu energetska efikasnost i predizolovane cijevi

Poseban fokus stavljen je na primjenu savremenih materijala i novih tehnologija. U radovima se koriste predizolovane cijevi, koje predstavljaju standard u izgradnji vrelovodnih mreža.

Ovakav sistem, zahvaljujući fabrički ugrađenoj termoizolaciji, doprinosi smanjenju toplotnih gubitaka, dužem vijeku trajanja mreže i većoj pouzdanosti u radu.

Iz Centralnog grijanja Tuzla navode da se radovi izvode u skladu s evropskim standardima EN 13941-1 i EN 13941-2, koji propisuju projektovanje i ugradnju predizolovanih cijevnih sistema za mreže daljinskog grijanja. Zamjenom dotrajale infrastrukture stvaraju se uslovi za smanjenje troškova održavanja, ali i za dalji razvoj sistema daljinskog grijanja Tuzla.

Radovi u ulicama Fra Grge Martića, Pazar i Franjevačka

Jedna od dionica na kojoj se izvode radovi odnosi se na sanaciju vrelovodne mreže od komore K3.4 do komore K3.6, odnosno na područje ulica Fra Grge Martića, Pazar i Franjevačka.

Prva faza radova, na dionici od komore K3.6 do školskog dvorišta JU OŠ „Pazar”, već je završena. Trenutno se izvodi druga faza, koja obuhvata dio trase kroz školsko dvorište i nastavlja se prema komori K3.4.

Cjelokupna dionica izvodi se predizolovanim cijevima prečnika DN80, uz istovremenu sanaciju priključaka za objekte u ulici Fra Grge Martića 19 i 21, kao i priključka za JU Medicinska škola Tuzla.

Ovim zahvatom vrši se i usklađivanje mreže koje je potrebno za realizaciju regulacionog plana Atik Mahala, čime se nastavlja modernizacija toplifikacione infrastrukture u ovom dijelu grada.

Sanirana mreža u ulici Albina i Franje Herljevića

Radovi su izvedeni i u ulici Albina i Franje Herljevića, u Mjesnoj zajednici Slatina, gdje je izvršena zamjena dotrajalih dionica cjevovoda, uz izradu nove termoizolacije.

Obnovom izolacionog sloja dodatno se smanjuju gubici toplotne energije i povećava pouzdanost rada sistema na ovom dijelu mreže.

Veći prečnik cjevovoda u Slavinovićima

Na dionici od komore K21 do komore K22, u ulici Branilaca BiH u Mjesnoj zajednici Slavinovići, povećava se prečnik postojećeg cjevovoda sa DN250 na DN400.

Na ovaj način unapređuje se hidraulička slika ovog dijela sistema daljinskog grijanja u naselju Slavinovići, ali se stvaraju i tehnički uslovi za priključenje novih stambeno-poslovnih objekata.

Ovi radovi stvaraju i preduslove za buduće priključenje individualnih stambenih objekata u ulici Goste Lazarevića, u skladu s važećim regulacionim planom.