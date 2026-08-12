Autoškole i instruktori danas izlaze na proteste u Tuzli

Članovi Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona danas će održati mirni protest ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke TK, nezadovoljni problemima koji su, kako navode, nastali nakon uvođenja novog sistema polaganja vozačkih ispita.
Okupljanje je najavljeno za srijedu, 12. augusta, a iz Udruženja poručuju da se na novi protest odlučuju nakon više od dva mjeseca pokušaja da kroz razgovore s nadležnim institucijama pronađu rješenje.
Odluka o ponovnom izlasku na proteste donesena je jednoglasno na posljednjem sastanku članova Udruženja.
Kako navode, u prethodnom periodu nadležnima su upućivali zahtjeve i primjedbe, ali konkretno rješenje još nije pronađeno.
Predstavnici autoškola i instruktora smatraju da trenutni način organizacije vozačkih ispita stvara poteškoće u njihovom radu, ali i kandidatima koji prolaze obuku i pripremaju se za polaganje.
Ističu da cilj današnjeg protesta nije sukob s institucijama, već otvaranje konkretnog dijaloga i pronalazak rješenja koje će biti zakonito i održivo.
„Ne tražimo privilegije. Ne tražimo sukob. Tražimo razgovor, zakonitost, jednak tretman i pravo na rad“, poručili su iz Udruženja.
Naglašavaju da će okupljanje biti mirno i dostojanstveno, ali da žele još jednom skrenuti pažnju na probleme koji, prema njihovim tvrdnjama, već mjesecima otežavaju proces obuke i polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu.
Od današnjeg protesta očekuju da nadležni konkretnije pristupe rješavanju problema i otvore razgovore s predstavnicima autoškola i instruktora.