Digitalno polaganje vozačkog u TK: Kandidatima lakše, autoškolama sporno

Papirni testovi za buduće vozače u Tuzlanskom kantonu odlaze u prošlost. Kandidati bi trebali testove iz saobraćajnih propisa i prve pomoći od sada raditi kroz novi digitalni sistem.

Danas je u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organizovano probno testiranje ovog softvera, koji bi nakon završetka priprema trebao postati dio zvaničnog sistema polaganja.

Kako digitalni test izgleda u praksi, prvi su probali učenici Saobraćajne škole u Tuzli. Kažu, rad na tabletu za njih je jednostavniji od papirnog testa, jer se greške mogu lakše ispraviti, a rezultat će biti poznat odmah nakon završetka ispita.

„Čini mi se da će ovo biti uistinu lakše da se radi, na primjer greške koje pravimo možemo vrlo lako izbrisati, promijeniti, nego kao što je do sada bilo da se moramo potpisati da smo grešku napravili. Lakše je i to što nam tableti pokazuju ako smo neko pitanje preskočili, pitaju nas da li želimo da odgovorimo na to pitanje ili ako ima više ponuđenih odgovora isto dodatno naglašavaju”, govori nam Dajra Kikanović, učenica Saobraćajne škole Tuzla.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK objašnjavaju da se ovim ne mijenja sadržaj ispita, nego način na koji se postojeća pravila prate i provode. Kandidati koji su obuku počeli prije 1. juna imat će prelazni period i mogućnost da polažu po starom sistemu.

„To je samo drugačiji način praćenja zakonskih odredbi koje su definisane u Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima i pratećim pravilnicima gdje se ona papirna forma prenosi u digitalnu i koja nama omogućava jedan potpuno drugačiji pristup svim relevantnim podacima u jednom realnom vremenu da bi mi kroz taj period mogli biti jednostavn