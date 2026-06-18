Pješak povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi na Ircu

U tuzlanskom naselju Irac danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen pješak.

Prema prvim informacijama, pješaka je udarilo putničko vozilo u blizini marketa Crvena jabuka. Na mjesto događaja upućeni su pripadnici policije, vatrogasci i služba Hitne medicinske pomoći.

Povrijeđena osoba je nakon ukazane pomoći, prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći i utvrđivanja stepena povreda.

Zbog policijskog uviđaja saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano.