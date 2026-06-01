Teža nesreća na putu Tuzla – Živinice, usporen saobraćaj

Na magistralnom putu Tuzla – Živinice, u naselju Husino, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i kamion.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici policije koji obavljaju uviđaj i regulišu saobraćaj na ovoj dionici.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba, kao ni o visini materijalne štete.

Zbog nesreće saobraćaj se na magistralnom putu Tuzla – Živinice odvija otežano, a iz oba pravca formirane su duge kolone vozila.

Više informacija o okolnostima nesreće i eventualnim posljedicama očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.