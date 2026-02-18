Teži udes u Tuzli, otežan saobraćaj

Zbog težeg udesa koji se dogodio jutros na Južnoj saobraćajnici u Tuzli zabilježene su velike gužve u saobraćaju.

Nesreća se dogodila na raskrsnici u blizini Elektrodistribucije Tuzla.

Prema prvim informacijama iz Uprave policije TK nesreća se dogodila oko 06:55 sati u Tuzli na raskrsnici ulica ZAVNOBIH i Bulevar II korpusa. U nesreći su učestvovala četiri vozila.

Dvije osobe su prevezene u JZU UKC Tuzla.

Uviđaj vrše policijski službenici PS Istok i OKP PU Tuzla. Saobraćaj je na navedenoj dionici magistralne ceste obustavljen i isti se odvija alternativnim pravcima.