Teži udes u Tuzli, otežan saobraćaj

Arnela Šiljković - Bojić

Zbog težeg udesa koji se dogodio jutros na Južnoj saobraćajnici u Tuzli zabilježene su velike gužve u saobraćaju.

Nesreća se dogodila na raskrsnici u blizini Elektrodistribucije Tuzla.

Prema prvim informacijama iz Uprave policije TK nesreća se dogodila oko 06:55 sati u Tuzli na raskrsnici ulica ZAVNOBIH i Bulevar II korpusa. U nesreći su učestvovala četiri vozila.

Dvije osobe su prevezene u JZU UKC Tuzla.

Uviđaj vrše policijski službenici PS Istok i OKP PU Tuzla. Saobraćaj je na navedenoj dionici magistralne ceste obustavljen i isti se odvija alternativnim pravcima.

pročitajte i ovo

Vijesti

Forto upozorava: BiH među najlošijima u Evropi po sigurnosti na cestama

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća na autoputu „Miloš Veliki“, sudarilo se najmanje osam...

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Automobil sletio sa puta, poginula jedna...

Tuzla i TK

Saobraćajna nesreća u Srebreniku, pričinjena značajna materijalna šteta

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća na autoputu u Srbiji: Poginuli beba i muškarac

Tuzla i TK

Saobraćajna nesreća u Tuzli: Povrijeđen pješak kod Doma penzionera

Tuzla i TK

Gradsko vijeće Tuzla razmatra povećanje participacije u vrtićima JU „Naše dijete“

Tuzla i TK

Poznati iznosi komunalne takse za kladionice, koncerte i muziku uživo u Tuzli

BiH

Plate u Federaciji BiH nastavile rasti, decembarski prosjek 1.664 KM

Tuzla i TK

Saobraćajne nesreće u TK: Jutrošnja saobraćajka ponovo otvorila pitanje sigurnosti na cestama

BiH

Večeras sa akšam-namazom počinje mjesec ramazan

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]