Saobraćajna nesreća u Gnojnici kod Lukavca, poginuo pješak, dvoje povrijeđenih

RTV SLON
Vozač s gotovo 2,5 promila alkohola udario djevojčicu
Foto: Ilustracija

U mjestu Gnojnica na području Grada Lukavac večeras oko 18,15 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao jedan pješak, dok su dvije osobe povrijeđene.

Kako je saopćeno iz Policijske stanice Lukavac, nesreća je prijavljena u 18,15 sati, a u njoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i tri pješaka.

Na mjesto događaja upućeni su službenici policije i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Lukavac. Dežurni ljekar je na licu mjesta konstatovao smrt pješaka Đ.S. (1960) iz Berkovice.

Dva povrijeđena pješaka prevezena su u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći.

Uviđajem na mjestu nesreće rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok uviđajne radnje provode istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Lukavac.

Više informacija bit će poznato nakon završetka istrage.

