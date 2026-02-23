U težoj saobraćajnoj nesreći u Babajićima povrijeđene dvije osobe

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Društvene mreže

Na magistralnom putu M-4, u mjestu Babajići na području općine Kalesija, jučer oko 15.10 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede.

Prema informacijama iz Uprave policije MUP-a TK, do nezgode je došlo slijetanjem s kolovoza putničkog motornog vozila Škoda Rapid, kojim je upravljao Ć. S. (1969) iz Srebrenika. Vozač je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, koje su konstatovane na Klinici za ortopediju JZU UKC Tuzla, gdje mu je ukazana medicinska pomoć i gdje je zadržan na daljem liječenju.

Saputnica iz istog vozila, A. S. (1969), također iz Srebrenika, zadobila je lake tjelesne povrede, koje su konstatovane na istoj klinici.

Uviđaj i druge potrebne radnje obavili su policijski službenici Policijske stanice Kalesija i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Kalesija.

Iz Uprave policije MUP-a TK upućen je apel vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu te da poštuju odredbe Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

