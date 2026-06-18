Roditelji dječaka ubice osuđeni na zatvorske kazne u ponovljenom postupku – Viši sud u Beogradu izrekao je presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović u ponovljenom sudskom postupku koji se vodi nakon masovnog ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“.

Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljani Kecmanović izrečena kazna od dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Tokom završnih riječi glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je da sud izrekne maksimalne kazne, predlažući za Vladimira Kecmanovića jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a za Miljanu Kecmanović tri godine zatvora.

Odbrana je, s druge strane, tražila oslobađajuće presude, navodeći da tokom postupka nije dokazano da su optuženi počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

U završnim obraćanjima članovi porodica ubijenih učenika i školskog čuvara istakli su da je ova presuda važna zbog budućnosti i sprečavanja sličnih tragedija, te su podržali stav tužilaštva da optuženi snose odgovornost.

Postupak je ponovljen nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu i naložio novo suđenje. U prvom postupku Vladimir Kecmanović bio je osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krivičnih djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica te teško djelo protiv opće sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović bila osuđena na tri godine zatvora zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnog lica.

Podsjećamo, maloljetni K.K. je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ ubio devet učenika i školskog čuvara, a ranio još pet učenika i nastavnicu historije. Zbog toga što u vrijeme izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, prema zakonima Srbije nije krivično odgovoran.

Izvor: RTV Slon/Telegraf.rs