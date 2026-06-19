Enver Bijedić pristupio SBB-u

Političar Enver Bijedić pristupio je Savezu za bolju budućnost BiH, čime je, kako je saopćeno iz ove stranke, nastavljen proces kadrovskog jačanja SBB-a i okupljanja uspješnih pojedinaca širom Bosne i Hercegovine.

Bijedić je diplomirao na Mašinsko-rudarskom fakultetu u Tuzli, a postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu. Profesionalnu karijeru gradio je u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, u sektoru carina, gdje je obavljao odgovorne i visoko pozicionirane dužnosti. Bio je i direktor Direkcije za izgradnju grada Tuzle.

Funkciju federalnog ministra prometa i komunikacija obavljao je od 2011. do 2015. godine. U tom periodu, prema navodima SBB-a, realizirana je izgradnja 66 kilometara autoputa, stabilizirano poslovanje BH Pošte i Željeznica FBiH, završen tunel Karaula, te stvoreni uslovi za uspostavljanje rada Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Kao zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, Bijedić je osvojio najveći broj glasova u tadašnjoj stranci SDP na nivou Bosne i Hercegovine. Za doprinos razvoju lokalnih zajednica proglašen je počasnim građaninom Živinica, Kladnja i Vakufa.

Trenutno radi kao savjetnik u Ministarstvu odbrane BiH.

Iz SBB-a su naveli da pristupanjem Envera Bijedića ova stranka dobija značajno kadrovsko pojačanje, kao i političko i profesionalno iskustvo u provođenju vizije stvaranja novih vrijednosti i uspješnije Bosne i Hercegovine.

Pristupanju je prisustvovao i šef Centralnog izbornog štaba SBB-a Nermin Džindić.