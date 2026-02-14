SBB zatražio ostavke Uka, Štete i Mujagića nakon tramvajske nesreće u Sarajevu

Savez za bolju budućnost BiH zatražio je ostavke premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka, ministra saobraćaja Adnana Štete i direktora GRAS-a Senada Mujagića, te pozvao opozicione zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo da pokrenu zvaničnu proceduru njihove smjene, nakon teške tramvajske nesreće u Sarajevu.

U saopćenju SBB-a navodi se da su građani koji se okupljaju na mjestu nesreće „opravdano revoltirani“, te se aktuelnoj vlasti zamjera način upravljanja javnim sredstvima i sektorom saobraćaja i sigurnosti.

„Hiljade nezadovoljnih i duboko emotivno pogođenih ljudi, koji se okupljaju na mjestu teške tramvajske nesreće u Sarajevu, iskazuje opravdani revolt i prezir prema aktuelnoj vlasti“, navodi se u saopćenju.

Iz SBB-a tvrde da su budžetska sredstva trošena na projekte koji, kako navode, nisu prioritet u odnosu na sigurnost javnog prevoza.

„Žale se da godinama nema novih tramvaja, a nemilice su bacali više od četiri miliona KM na helikopter, koji ZDK plaća 400 posto jeftinije, odnosno, skršili su 40 miliona KM. Imali su novca na bacanje i da masovno idu na ekskurziju na svjetsku izložbu u Dubai plaćenu nekoliko miliona KM ili da nezakonito podijele 600.000 KM Konakovićevoj raji“, stoji u reagovanju.

Dodaju da pokušaj odbacivanja političke odgovornosti smatraju neprihvatljivim.

„Pokušaj da se neizbježna politička odgovornost nesposobnog premijera Nihada Uka, nadležnog ministra Adnana Štete i nekompetentnog direktora GRAS-a Senada Mujagića, kao i vrha Trojke, spriječi lažnom pričom da opozicija politizira nesreću, sraman je čin prizemne zamjene teza“, navodi SBB.

U saopćenju se dalje ocjenjuje da je tramvajska nesreća posljedica lošeg upravljanja i kadrovskih rješenja.

„Užasna tramvajska nesreća je, s toga, očekivani epilog samohvalisave, nesposobne, nesistematične i lijene vlasti. Vlasti koja nije htjela da vidi podatak koliko puta su u zadnjih nekoliko godina iskakali tramvaji iz šina“, ističe se.

Na kraju su uputili zahtjev opoziciji i tužilaštvu.

„Nakon svega, najmanje što spomenuti trojac može i treba da uradi je da napuste svoje fotelje i prepuste ih sposobnijim i moralnijim ljudima od sebe. SBB, kao vanparlamentarna stranka, traži od opozicije u Skupštini Kantona Sarajevo da i zvanično pokrene proceduru smjena, a od Kantonalnog tužilaštva profesionalizam oslobođen stranačkog i bilo kojeg utjecaja“, zaključuje se u saopćenju.