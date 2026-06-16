Oglasili se iz EP BiH o izvršavanju obaveza prema rudnicima

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine oglasila se saopćenjem za medije u vezi s finansijskim stanjem pojedinih rudnika uglja i isplatama plata zaposlenicima. Kako su saopćili, JP Elektroprivreda BiH želi ukazati na okolnosti koje je potrebno sagledavati u cjelini, kako bi javnost imala potpunu informaciju o odnosima između Vladajućeg društva i rudnika u sastavu Koncerna EPBiH.

JP Elektroprivreda BiH kontinuirano izvršava svoje ugovorne obaveze prema rudnicima uglja u sastavu Koncerna EPBiH, plaćanjem isporučenih količina uglja.

Potrebno je imati u vidu da se poslovanje rudnika od 2009. godine, ulaskom u Koncern EPBiH, odvija u složenim tehničkim, proizvodnim i finansijskim okolnostima. Zbog problema u realizaciji planirane proizvodnje, dugogodišnjeg izostanka planske otkrivke novih količina uglja, geoloških izazova i drugih okolnosti, pojedini rudnici nisu u mogućnosti iz ostvarenih prihoda, samostalno finansirati sve troškove poslovanja.

Uprkos navedenom, JP Elektroprivreda BiH je u prethodnom periodu nastavila pružati finansijsku podršku rudnicima kroz dokapitalizacije i druge ugovorima definasane obaveze za isporuku planskih količina uglja, s ciljem očuvanja proizvodnje i stvaranja pretpostavki za dugoročnu stabilizaciju poslovanja.

JP Elektroprivreda BiH ostaje opredijeljena da, zajedno s upravama rudnika, sindikatima, Vladom Federacije BiH i resornim ministarstvom, nastavi aktivnosti na stabilizaciji poslovanja rudnika, povećanju proizvodnje uglja i očuvanju sigurnosti snabdijevanja električnom energijom u Federaciji BiH.