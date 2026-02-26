Hoće li rudnici biti oslobođeni putarine na dizel?

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog prema Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje kojim se rudnici u Federaciji BiH oslobađaju plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2026. godinu.

Kako je saopćeno, mjera se odnosi isključivo na dizel-gorivo koje rudnici koriste u proizvodnom procesu, odnosno za rad teške mehanizacije u jamskoj i površinskoj eksploataciji uglja i metala. Riječ je o mašinama koje rade unutar rudničkih pogona i ne koriste javne saobraćajnice.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da je cilj predložene odluke osigurati stabilnu proizvodnju uglja i redovno snabdijevanje termoelektrana u Kaknju i Tuzli, čime se, kako je naveo, štiti energetska stabilnost Federacije BiH i sigurnost snabdijevanja električnom energijom za građane i privredu.

„Rudnici rade u izuzetno složenim uslovima i isporučuju ugalj po cijenama nižim od tržišnih. Ako želimo stabilnu proizvodnju električne energije i sigurno snabdijevanje, moramo osigurati uslove za njihov rad“, kazao je Lakić.

Dodao je da se ovim prijedlogom dodatno stabilizira sektor, posebno nakon što je sredinom februara ove godine Vijeće za državnu pomoć, u obnovljenom postupku i postupajući po presudama Suda BiH, utvrdilo da poreska olakšica iz odluke o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2022. godinu ne predstavlja državnu pomoć u smislu važećeg zakona.

Time je, kako je istaknuto, otklonjena pravna neizvjesnost iz ranijeg perioda i potvrđeno da je riječ o mjeri u skladu sa propisima.

Ministar je naglasio da Federacija BiH ostaje posvećena procesu pravedne tranzicije i prelasku na obnovljive izvore energije, ali da je u ovom trenutku ugalj i dalje važan segment energetskog sistema.

„Tranzicija mora biti pravedna i odgovorna. Dok god je ugalj dio energetskog bilansa, moramo osigurati stabilnost sistema i zaštititi radna mjesta“, poručio je Lakić.