Zajednički energetski projekti bili su tema sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, ministra energetike i rudarstva RS Petra Đokića i ministrice rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravke Đedović-Handanović u Beogradu.

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, razgovarano je o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje u oblasti energetike.

Tokom sastanka istaknuto je da region raspolaže značajnim energetskim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Poseban fokus bio je na hidroenergetskom potencijalu rijeke Drine, projektima hidroelektrana na srednjem i gornjem toku rijeke, kao i mogućnostima njihove zajedničke realizacije.

Sagovornici su se saglasili da je potrebno intenzivirati saradnju na projektima hidroelektrana na srednjem toku Drine. Kao prvi koraci navedeni su formiranje zajedničkog radnog tijela i sagledavanje postojećeg nivoa tehničke dokumentacije. Također je istaknuta spremnost za izradu memoranduma o saradnji na projektu izgradnje hidroelektrana na Srednjoj Drini.

“Energetika danas traži partnerstva, povezivanje i zajedničke projekte. Samo saradnjom možemo graditi sigurniji, stabilniji i razvojno jači region”, poručio je ministar Lakić.

Na sastanku je razgovarano i o saradnji u oblasti prirodnog gasa, razvoju gasne infrastrukture i mogućnostima boljeg povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine gasnim interkonekcijama. Cilj je, kako je navedeno, jačanje sigurnosti snabdijevanja i energetske stabilnosti regiona.

Ministrica Đedović-Handanović predstavila je planove Republike Srbije za diversifikaciju gasnog sektora kroz izgradnju novih gasnih interkonekcija s Rumunijom i Sjevernom Makedonijom. Ministar Lakić je učesnike sastanka upoznao s prioritetima Federacije BiH u oblasti razvoja gasne infrastrukture, uključujući realizaciju projekta Južne gasne interkonekcije i planove za izgradnju gasnih elektrana u Federaciji BiH.

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije navode da je izražena spremnost za potpisivanje zajedničkog memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, kojim bi bili definisani okviri buduće saradnje i konkretizovane zajedničke aktivnosti u oblasti energetike.

U okviru razgovora predloženo je i razmatranje mogućnosti razvoja regionalnog softvera za upravljanje energetskim sistemima i razmjenu podataka, u saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice, s ciljem efikasnijeg praćenja energetskih tokova, bolje koordinacije i dodatnog unapređenja regionalne saradnje.