Termoelektrana Tuzla raspisala konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Termoelektrana Tuzla, podružnica Elektroprivrede BiH, raspisala je konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Riječ je o konkursu kojim se otvara više radnih mjesta za različite stručne profile.
Pozicije za koje se traže radnici:
Vatrogasac – 1 izvršilac
Rukovalac obrtaja voza 2 i 3 i kombinovanih odlaganja i utovarivača uglja – 2 izvršioca
Rukovalac građevinskih mašina/rukovalac rudarske mehanizacije – 1 izvršilac
Inženjer područja, mašinstvo – 1 izvršilac
Bravar – armirač – 1 izvršilac
Inženjer područja, elektrotehnika – energetika – 1 izvršilac
Zidar – 1 izvršilac
Vozač teretnog vozila – kipera, specijalnih građevinskih mašina – 2 izvršioca
Stručni saradnik za finansijske i računovodstvene poslove – 1 izvršilac
Konkursom je predviđeno ukupno deset novih radnih mjesta. Uslovi konkursa podrazumijevaju odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit gdje je to potrebno, kao i određeno radno iskustvo u struci. Za pojedine pozicije obavezna je i vozačka dozvola B ili C kategorije.
