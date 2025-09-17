Termoelektrana Tuzla raspisala konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Termoelektrana Tuzla, podružnica Elektroprivrede BiH, raspisala je konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Riječ je o konkursu kojim se otvara više radnih mjesta za različite stručne profile.

Pozicije za koje se traže radnici:

Vatrogasac – 1 izvršilac

Rukovalac obrtaja voza 2 i 3 i kombinovanih odlaganja i utovarivača uglja – 2 izvršioca

Rukovalac građevinskih mašina/rukovalac rudarske mehanizacije – 1 izvršilac

Inženjer područja, mašinstvo – 1 izvršilac

Bravar – armirač – 1 izvršilac

Inženjer područja, elektrotehnika – energetika – 1 izvršilac

Zidar – 1 izvršilac

Vozač teretnog vozila – kipera, specijalnih građevinskih mašina – 2 izvršioca

Stručni saradnik za finansijske i računovodstvene poslove – 1 izvršilac

Konkursom je predviđeno ukupno deset novih radnih mjesta. Uslovi konkursa podrazumijevaju odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit gdje je to potrebno, kao i određeno radno iskustvo u struci. Za pojedine pozicije obavezna je i vozačka dozvola B ili C kategorije.

Više informacija na ovom linku

