Kantonalno tužilaštvo TK pripremilo brošuru za lakše razumijevanje zakona

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pripremilo je kratku brošuru, odnosno prezentaciju, namijenjenu građanima s ciljem lakšeg razumijevanja osnovnih pravnih pojmova.

Prezentacija na jednostavan i pristupačan način pojašnjava član 21. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na značenja pojedinih izraza koji se koriste u krivičnom postupku.

Cilj ovog materijala je da građanima približi pravnu terminologiju, olakša razumijevanje krivičnog postupka i pomogne im da se bolje snalaze u pravosudnom sistemu.

Iz Kantonalnog tužilaštva TK poručuju da razumijevanje osnovnih pravnih izraza doprinosi većoj pravnoj sigurnosti građana, ali i boljem praćenju postupaka pred nadležnim institucijama.

Kako je istaknuto, poznavanje zakona predstavlja jedan od važnih načina zaštite svakog građanina.