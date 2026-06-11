Predložen pritvor za šest osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva TK Općinskom sudu u Kalesiji uputio je prijedlog za određivanje mjere pritvora za Mehu Salkića, Araza Alića i Mehmeda Bešića iz Kalesije, Slobodana Tripkovića iz Osmaka, Nuriju Gerovića iz Bratunca i Halida Bosankića iz Živinica.

Oni su osumnjičeni da su od februara do juna 2026. godine na području Tuzlanskog kantona i nekoliko mjesta u Republici Srpskoj, po prethodnom dogovoru, neovlašteno nabavljali, držali, prodavali i razmjenjivali vatreno oružje, municiju i dijelove za oružje.

Pretresi na više lokacija

Prema navodima Tužilaštva, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni radi sticanja protivpravne imovinske koristi ostvarivali kontakte s osobama zainteresovanim za kupovinu oružja, dogovarali vrste i količine, cijene, mjesta i vrijeme primopredaje, te u više navrata realizovali kupoprodaju različitih vrsta vatrenog oružja i municije.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Kalesija, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK 9. juna su obavili pretrese na više lokacija u Kalesiji i Živinicama, a u saradnji s MUP-om RS i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti vatreno oružje, municija, eksplozivna sredstva, dijelovi oružja, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni su predati u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene, dok su istražne radnje u ovom predmetu u toku.