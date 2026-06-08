Novi detalji zločina u Banovićima: Osumnjičeni ispalio više od 20 hitaca iz automatske puške

Hamid Taletović (64) iz mjesta Čifluci kod Banovića, koji je osumnjičen za ubistvo počinjeno na okrutan način i dva pokušaja ubistva, predat je danas u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Taletović je Tužilaštvu predat uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Sektora kriminalističke policije MUP-a TK.

On je osumnjičen da je 7. juna 2026. godine u jutarnjim satima, nakon kratkog verbalnog sukoba sa prvim komšijom, iz automatske puške ispalio više od 20 hitaca i usmrtio N.Ć. (54), kojem je nanio veći broj prostrelnih povreda.

Također se sumnjiči da je hicima iz puške nanio povrede supruzi ubijenog, A.Ć. (47), u predjelu natkoljenice i abdomena, te da je ispalio više hitaca prema bratu ubijenog, ali ga nije pogodio.

Postupajući tužilac donijet će naredbu o provođenju istrage i ispitati osumnjičenog, nakon čega će Kantonalnom sudu Tuzla biti upućen prijedlog za određivanje mjere pritvora Taletoviću.

Vještak sudske medicine dostavit će Tužilaštvu nalaz obdukcije preminule osobe.

U toku su potrebna medicinska i druga vještačenja, kao i dodatne istražne radnje.

Uviđaj na mjestu događaja jučer je obavio dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK.