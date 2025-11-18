Zatražen pritvor za Anisa K. zbog teškog ubistva

Tužilaštvo HNK u Mostaru u utorak je podnijelo prijedlog za određivanje pritvora Županijskom sudu u Mostaru protiv osumnjičenog Anisa K. (1992.) iz Mostara, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe u sticaju s krivičnim djelom neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje.

Osumnjičenom Anisu K. stavlja se na teret da je 16. novembra ove godine oko 18 sati, na autobuskoj stanici u Mostaru na Trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno na ilegalan način nabavio pištolj koji je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu A.J. koja je tu trenirala, prišao joj i više puta je udarao u predjelu glave i grudi, od čega se ona branila podižući ruke ispred sebe.

U jednom trenutku izvadio je pištolj, zbog čega je oštećena u strahu za život potrčala prema hotelu T na istom trgu, govoreći građanima koji su prolazili da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj oružjem.

Nakon toga ušla je u restoran B i mobitelom pozvala policiju, a u tom periodu osumnjičeni je došao za njom i pronašao je u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, prišao joj i pucajući u predjelu glave zadao joj smrtonosne povrede od kojih je preminula na mjestu događaja, navodi Tužilaštvo HNK.

Kako ističu, pritvor je predložen zbog bojazni da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje tri godine ili teža kazna, kao i zbog izvanrednih okolnosti s obzirom na težinu djela, način izvršenja i posljedice, te procjenu da bi njegovo puštanje na slobodu predstavljalo prijetnju narušavanju javnog reda u vrijeme kada su ubistva žena učestala.

Županijsko tužilaštvo Mostar u saradnji s MUP om HNK, Sektorom kriminalističke policije, nastavlja provoditi istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo.

Tužilaštvo je ranije podiglo optužnicu protiv Anisa K. zbog produženog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, koja je u cijelosti potvrđena 15. maja ove godine pred Općinskim sudom u Mostaru, a za koju je zakazano ročište radi izjašnjenja o krivnji optuženog.