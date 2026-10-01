Vlada FBiH traži naknadu štete zbog HE Ulog, slijedi analiza uticaja

HE Ulog ponovo je u fokusu federalnih institucija, nakon što je Vlada Federacije BiH zatražila pokretanje postupka za naknadu štete na ribljem fondu, dok se istovremeno priprema sveobuhvatna analiza uticaja rada hidroelektrane na područje Federacije BiH.

Aktivnosti provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji s drugim nadležnim institucijama.

Prema informacijama Ministarstva, dokumentacija o događaju od 12. septembra 2025. godine, kada je zabilježen pomor ribe i drugog živog svijeta u Neretvi, dostavljena je Federalnom pravobranilaštvu radi daljeg postupanja.

Vlada FBiH ranije je, 15. juna, usvojila zaključke kojima su nadležna federalna ministarstva zadužena da poduzmu aktivnosti na zaštiti interesa Federacije u vezi s radom HE Ulog i mogućim posljedicama po sliv Neretve.

Traži se naknada štete na ribljem fondu

Novim zaključkom od 18. septembra precizirani su naredni koraci. Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da Federalnom pravobranilaštvu dostavi prikupljenu dokumentaciju i pruži stručnu i tehničku podršku u daljem postupku.

Prema navodima Ministarstva, utvrđeno je da se šteta odnosi na riblji fond kao dobro u vlasništvu Federacije BiH.

Vlada FBiH zatražila je od Federalnog pravobranilaštva pokretanje postupka za naknadu štete protiv pravnog lica „EFT-HE Ulog“ d.o.o. Kalinovik, kao i izvještavanje o poduzetim aktivnostima.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije je reagovalo i prema Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju u vezi s razmatranjem privremene licence za EFT HE Ulog, ukazujući na potrebu da se pri odlučivanju uzmu u obzir pitanja zaštite okoliša i posljedice po rijeku Neretvu.

Priprema se analiza uticaja HE Ulog na Federaciju BiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma treba pronaći i model za izradu dokumenta „Analiza uticaja HE Ulog na teritoriju FBiH, sa prijedlogom mjera“.

Posao bi mogao biti povjeren ekspertskom timu, visokoškolskoj ustanovi iz odgovarajuće naučne oblasti ili drugom ovlaštenom pravnom subjektu.

Cilj je na stručnoj osnovi utvrditi moguće posljedice rada hidroelektrane na područje Federacije BiH i definisati mjere za zaštitu okoliša, vodnih resursa i druge imovine.

Pitanje rada HE Ulog već je ranije otvoreno i kroz aktivnosti vezane za procjenu uticaja na okoliš te postupanje Sekretarijata Bernske konvencije.

Tužilaštvo HNK formiralo predmet

U vezi s događajem iz septembra prošle godine postupak vodi i Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema informacijama koje je Ministarstvu dostavilo Tužilaštvo, predmet je formiran, a radi se na utvrđivanju činjenica i okolnosti. Nakon analize dokumentacije bit će donesena odluka o tome postoje li elementi krivičnog djela za koje se postupak vodi po službenoj dužnosti.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma najavilo je nastavak saradnje s pravosudnim i drugim nadležnim institucijama.

Bez konsenzusa za državno rješenje

Paralelno s konkretnim slučajem HE Ulog, Federalna vlada pokrenula je inicijativu za uređenje međuentitetske saradnje u oblasti korištenja voda.

Od Vijeća ministara BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zatražena je priprema odluke kojom bi bila poboljšana koordinacija institucija i zaštita vodnih resursa.

Prema informacijama FMOIT-a, za predložene odluke na sjednici Vijeća ministara nije postignut potreban konsenzus. Osam članova glasalo je za, a dva protiv.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma najavilo je da će nastaviti pripremu stručne analize o HE Ulog, saradnju s Federalnim pravobranilaštvom i dostavljanje dokumentacije institucijama koje vode postupke.