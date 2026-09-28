Pametne učionice stigle u više od 70 škola u povratničkim mjestima

Ali Huremović
Pametne učionice stigle u više od 70 škola u povratničkim mjestima

Pametne učionice bit će dostupne učenicima u više od 70 osnovnih škola u povratničkim mjestima, nakon što je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica završilo realizaciju javnog poziva za nabavku potrebne opreme.

Projekt je pokrenut s ciljem unapređenja uslova za odvijanje nastave i omogućavanja učenicima i nastavnicima pristupa savremenim tehnologijama koje su sve važniji dio obrazovnog procesa.

Iz Federalnog ministarstva navode da podrška školama predstavlja nastavak ulaganja u povratničke sredine, uz projekte koji se odnose na putnu, komunalnu i drugu infrastrukturu. Poseban fokus ovog puta stavljen je na obrazovanje djece i stvaranje kvalitetnijih uslova za njihov razvoj.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar istakao je da održiv povratak ne podrazumijeva samo ulaganje u infrastrukturu, već i stvaranje uslova u kojima djeca imaju jednake mogućnosti za obrazovanje i napredovanje.

Prema njegovim riječima, važno je da škole u povratničkim mjestima budu savremeno opremljene i da učenici imaju pristup tehnologijama koje su danas neizostavan dio nastave.

Kroz projekt pametnih učionica podržano je više od 70 osnovnih škola, a iz Ministarstva poručuju da će ulaganje u obrazovanje i dalje ostati jedan od važnih segmenata podrške povratničkim zajednicama.

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