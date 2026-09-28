JOOLA CUP Tuzla okupio gotovo 300 stonotenisera iz četiri zemlje

Ali Huremović
JOOLA CUP Tuzla okupio gotovo 300 stonotenisera iz četiri zemlje

JOOLA CUP Tuzla održan je proteklog vikenda u velikoj dvorani SKPC „Mejdan“, gdje je 26. i 27. septembra nastupilo 287 stonotenisera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Turske.

Sedmo izdanje međunarodnog turnira u stonom tenisu organizovao je Stonoteniski klub „KREKA“ Tuzla uz podršku Grada Tuzle. Takmičari su nastupili u različitim kategorijama, a tokom dva dana odigran je veliki broj mečeva.

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Turnir je posjetio i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je razgovarao sa organizatorima i učesnicima te pružio podršku održavanju ovog sportskog događaja.

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JOOLA CUP Tuzla i ove godine okupio je veliki broj sportista iz zemlje i regiona, a organizatori iz STK „KREKA“ nastavili su tradiciju turnira kojim žele doprinijeti razvoju i promociji stonog tenisa u Tuzli.

Održavanje međunarodnog turnira u Mejdanu bilo je i prilika za druženje i razmjenu iskustava među takmičarima, ali i za dodatnu promociju Tuzle kao domaćina sportskih događaja međunarodnog karaktera.

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