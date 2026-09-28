Njemačka prepolovljava kvotu za radnike sa Zapadnog Balkana

Njemačka od 1. januara 2027. planira prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana, pa bi umjesto dosadašnjih 50.000 bilo omogućeno 25.000 odobrenja godišnje.

Odluka se odnosi i na građane Bosne i Hercegovine, kao i Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Pravilo za Zapadni Balkan omogućava državljanima ovih zemalja pristup njemačkom tržištu rada bez obzira na formalnu stručnu kvalifikaciju, ukoliko imaju konkretnu ponudu za posao. Izuzetak su regulisana zanimanja, za koja je i dalje potrebno priznanje odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Njemačke vlasti ranije su objasnile da se izmjenama nastoji uskladiti potreba privrede za radnicima sa situacijom na domaćem tržištu rada.

Građevinski sektor strahuje od nedostatka radnika

Najglasnije kritike stižu iz njemačkog građevinskog sektora.

Centralni savez njemačkog građevinarstva, ZDB, upozorava da bi smanjenje kvote moglo dodatno pogoršati nedostatak radne snage i uticati na realizaciju infrastrukturnih i građevinskih projekata.

Prema podacima ovog udruženja, oko 30 posto odobrenja iz programa za Zapadni Balkan koristi upravo građevinska industrija, dok svaki sedmi zaposleni na njemačkim gradilištima ima strano državljanstvo.

Generalni direktor ZDB-a Felix Pakleppa upozorio je da bi građevinskom sektoru zbog najavljenog smanjenja kvote moglo nedostajati oko 8.000 radnika.

Iz ZDB-a navode da interes poslodavaca za radnicima iz zemalja Zapadnog Balkana ostaje veoma visok, dok postupci izdavanja viza u pojedinim slučajevima traju duže.

Traže da kvota ostane 50.000

Njemački građevinari zbog toga pozivaju saveznu vladu da odustane od smanjenja i zadrži godišnju kvotu od najmanje 50.000 radnika.

Traže i brže te digitalizovane postupke izdavanja viza, kao i mogućnost proširenja sličnog modela zapošljavanja na druge države.

Pravilo za Zapadni Balkan već godinama predstavlja jedan od važnijih načina legalnog zapošljavanja građana Bosne i Hercegovine i drugih država regije u Njemačkoj.

Program je ranijim izmjenama njemačkih propisa produžen na neodređeno vrijeme, a kvota je prethodno povećana na 50.000 radnika godišnje.