Njemačka planira „dječiju penziju“: Država bi uplaćivala 10 eura mjesečno

Dječija penzija u Njemačkoj mogla bi postati novi model dugoročne štednje za mlade, prema prijedlogu zakona koji predviđa da država za djecu od šest do 18 godina uplaćuje po 10 eura mjesečno na poseban račun za privatnu penzijsku štednju.

Njemačka vlada već je usvojila prijedlog zakona, a Bundestag ga je razmatrao u prvom čitanju 25. septembra. Nakon rasprave prijedlog je upućen na dalju parlamentarnu proceduru.

Prema predloženom modelu, država bi za svako dijete koje napuni šest godina izdvajala deset eura mjesečno sve do 18. rođendana. Novac bi bio usmjeren u individualni, kapitalizirani račun za penzijsku štednju.

Dječija penzija počela bi s generacijom rođenom 2020. godine

Planirano je da se program najprije odnosi na djecu rođenu 2020. godine, odnosno generaciju koja je tokom 2026. napunila šest godina. Od 2027. godine u sistem bi se svake godine uključivala nova generacija šestogodišnjaka.

Roditelji bi mogli otvoriti odgovarajući račun kod privatnog pružaoca usluge, a dodatne uplate članova porodice također bi bile dozvoljene. Ako roditelji ne otvore individualni račun, predviđeno je da država sredstva ulaže kolektivno na tržištu kapitala.

Novac iz državnih uplata ne bi se mogao slobodno podizati nakon punoljetstva. Prema prijedlogu, prikupljena sredstva bila bi namijenjena penzijskoj štednji, a isplata bi u pravilu bila moguća tek nakon navršene 65. godine života.

Trošak ove mjere za njemački budžet procijenjen je na 198 miliona eura u 2027. godini, dok bi do 2030. mogao porasti na 411 miliona eura godišnje.

Predložena dječija penzija u Njemačkoj još mora proći dalju proceduru u Bundestagu prije nego što postane zakon.