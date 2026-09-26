Otvorena Čaršijska džamija u Srebreniku

Čaršijska džamija u Srebreniku svečano je otvorena u prisustvu velikog broja vjernika, predstavnika Islamske zajednice, vakifa i gostiju.

Svečanost je okupila brojne građane i zvanice, a otvorenje džamije bilo je prilika za zajedničko obilježavanje završetka jednog od značajnijih projekata za vjerski život lokalne zajednice.

Čaršijska džamija u Srebreniku ima posebno mjesto za vjernike ovog kraja, a njenim otvaranjem vjernicima je na raspolaganju obnovljen i uređen prostor za obavljanje vjerskih aktivnosti.