Otvorena Čaršijska džamija u Srebreniku

RTV SLON
Foto: FENA

Čaršijska džamija u Srebreniku svečano je otvorena u prisustvu velikog broja vjernika, predstavnika Islamske zajednice, vakifa i gostiju.

Svečanost je okupila brojne građane i zvanice, a otvorenje džamije bilo je prilika za zajedničko obilježavanje završetka jednog od značajnijih projekata za vjerski život lokalne zajednice.

Čaršijska džamija u Srebreniku ima posebno mjesto za vjernike ovog kraja, a njenim otvaranjem vjernicima je na raspolaganju obnovljen i uređen prostor za obavljanje vjerskih aktivnosti.

pročitajte i ovo

Vijesti

Danas svečano otvorenje Čaršijske džamije u Srebreniku

BiH

Husejnija džamija u Gradačcu obilježava 200 godina: Svečano otvorenje danas

Istaknuto

Brojni vjernici u Lukavcu na svečanom otvorenju Islamskog centra

Vijesti

Lukavac dobija novi Islamski centar: Svečano otvorenje zakazano za 15. august

Vijesti

Lukavac dobija novi Islamski centar: Svečano otvorenje zakazano za 15. august

Vijesti

Odlična turistička priča: “Romantična noć u Gornjem Srebreniku”

BiH

Dijete smrtno stradalo u požaru u kući kod Prijedora

Vijesti

Zmajevi odradili trening u Varšavi nakon remija s Poljskom

Vijesti

Lejla Njemčević pobjednica UCI utrke u Metkoviću

Vijesti

Zlomislić sačuvao mrežu Zmajeva: „Zadovoljan sam bodom, ali moramo biti bolji“

Vijesti

Univerzitet u Tuzli dobio saglasnost za dodatni upis 66 studenata

Učitati više