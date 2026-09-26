Danas svečano otvorenje Čaršijske džamije u Srebreniku

Čaršijska džamija u Srebreniku danas će biti svečano otvorena, a početak programa najavljen je za 11:30 sati.

Svečanost organizuje Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, koji je pozvao vjernike i građane da prisustvuju otvorenju džamije.

Program počinje u 11:30 sati, dok su izjave za medije planirane nešto ranije, u 11 sati, u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, koje se nalaze u neposrednoj blizini džamije.

Čaršijska džamija u Srebreniku danas okuplja vjernike i goste

Otvorenje Čaršijske džamije u Srebreniku predstavlja značajan događaj za Islamsku zajednicu i vjernike ovog područja, a organizatori očekuju prisustvo brojnih gostiju.

Uoči svečanog otvorenja upriličen je i mevludski program nakon akšam-namaza.

Svečano otvorenje Čaršijske džamije u Srebreniku počinje danas u 11:30 sati.