Objavljena preliminarna rang lista za studentske domove Univerziteta u Tuzli

RTV SLON
Studentski dom u Tuzli
Foto: TuzlaInfo

Studentski domovi Univerziteta u Tuzli dobili su preliminarnu rang listu studenata koji su ispunili kriterije za prijem u akademskoj 2026/2027. godini.

Univerzitet u Tuzli objavio je listu kandidata koji su, nakon provedene procedure, zadovoljili propisane kriterije za smještaj u studentske domove.

Studenti koji su se prijavili na konkurs sada mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na preliminarnoj rang listi, koju je Univerzitet objavio na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Preliminarna rang lista za studentske domove Univerziteta u Tuzli dostupna je u PDF dokumentu.

PRELIMINARNA RANG LISTA ZA STUDENTSKE DOMOVE 

Kako je riječ o preliminarnoj rang listi, studenti trebaju pratiti naredne informacije Univerziteta u Tuzli u vezi s daljom procedurom prijema u studentske domove Univerziteta u Tuzli.

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