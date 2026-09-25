Zmajevi osvojili bod u Varšavi: Poljska i BiH remizirali bez golova

Adin Jusufović
Zmajevi pred početkom Lige nacija: Prvo Poljska, pa Rumunija
Zmajevi pred početkom Lige nacija: Prvo Poljska, pa Rumunija/ Foto: FS BIH

Zmajevi: Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Lige nacija u Varšavi odigrala 0:0 protiv Poljske i osvojila vrijedan bod.

Zmajevi su pružili borbenu i disciplinovanu partiju, posebno u prvom poluvremenu, dok je Martin Zlomislić bio jedan od najzaslužnijih za pozitivan rezultat.

Poljska je u nastavku imala nekoliko ozbiljnih prilika, ali je Zlomislić sjajno intervenisao. BiH je u završnici zaprijetila preko Alajbegovića i Mahmića, a Tabakovićev pogodak u 77. minuti poništen je zbog prekršaja nad golmanom.

Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa su obje selekcije osvojile po bod.

Zmajeve za tri dana očekuje gostovanje Rumuniji u Bukureštu.

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