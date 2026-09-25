Domaći džem od sezonskog voća: Četiri jednostavna recepta za slatku zimnicu

Domaći džem jedan je od najjednostavnijih načina da se višak sezonskog voća sačuva za mjesece kada svježih plodova nema u izobilju. Borovnice, kupine, višnje, trešnje i kivi mogu se pretvoriti u ukusan dodatak doručku, palačinkama, kolačima ili jogurtu.

Za pripremu je važno koristiti zdravo i zrelo voće, dok plodove s plijesni ili znakovima kvarenja treba izbjegavati.

Džem od borovnica i kupina

Za ovu kombinaciju potrebno je 500 grama borovnica, isto toliko kupina, 330 grama šećera i jedna vrećica želina 3:1.

Voće treba oprati i ocijediti, a zatim ga po želji lagano zgnječiti. Želin se pomiješa s dvije kašike šećera i doda voću. Smjesa se zagrijava do ključanja, potom se dodaje ostatak šećera i kuha još oko tri minute.

Džem od višanja s likerom

Za ovu varijantu potrebno je 1,5 kilograma višanja, 450 grama šećera, dvije vrećice vanilin šećera, dvije do tri kašike likera od badema i jedna vrećica želina 2:1.

Višnje se operu i očiste od koštica, zatim se dodaje želin pomiješan s dijelom šećera. Nakon što smjesa proključa, dodaju se vanilin šećer i ostatak šećera, a pred kraj i liker. Džem se kuha još nekoliko minuta.

Džem od kivija

Za džem od kivija potrebno je kilogram oguljenog voća, 330 grama šećera i jedna vrećica želina 3:1.

Kivi se sitno nareže ili izgnječi, zatim se dodaju želin i šećer. Nakon što smjesa proključa, potrebno je kuhati još oko tri minute.

Džem od trešanja

Kilogram trešanja, kilogram šećera, jedna vrećica želina 1:1 i bourbon vanilija šećer dovoljni su za klasični domaći džem.

Trešnje treba očistiti od koštica i usitniti, a dio voća zgnječiti kako bi pustilo sok. Nakon dodavanja želina i šećera smjesa se zagrijava, a nakon ključanja kuha još nekoliko minuta.

Kako pravilno čuvati domaći džem

Tegle i poklopci moraju biti čisti i neoštećeni. Vrući domaći džem raspoređuje se u zagrijane tegle i odmah zatvara.

Ako džem nije pripremljen postupkom koji omogućava dugotrajno čuvanje na sobnoj temperaturi, najbolje ga je držati u frižideru. Otvorenu teglu također treba čuvati u frižideru, a ako se pojavi plijesan, sadržaj cijele tegle treba baciti.