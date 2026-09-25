Na Univerzitetu FINRA predstavljena knjiga „Savremeno planiranje i analiza poslovanja“

Knjigu potpisuju profesor emeritus dr. Adel Kurtić, profesor dr. Ismet Kalić i magistrice Nermine Ćatić. Na njenom sadržaju radilo se tri godine, a rezultat je udžbenik koji na jednom mjestu povezuje dvije oblasti bez kojih je teško zamisliti savremeno upravljanje kompanijom, planiranje i analizu poslovanja.

“Knjiga „Savremeno planiranje i analiza poslovanja“ je jedinstvena po svom sadržaju, po tome što, dakle, sadrži vrlo dvije važne oblasti, pa mogu reći i posebne aktivnosti koje su označaja za svaku organizaciju, a to je njeno planiranje i to je analiza.” kazao je prof. dr. sc. Ismet Kalić, direktor FINconsult.

Poseban dio knjige posvećen je finansijskom planiranju, budžetiranju i projekcijama novčanih tokova, ali i mogućnostima korištenja alata vještačke inteligencije. Kroz praktične primjere prikazano je kako se savremene tehnologije mogu koristiti za bržu obradu podataka, izradu projekcija i kvalitetnije praćenje poslovnih rezultata.

“Ciljano je knjiga namijena studentima u univerziteta kad je u pitanju predmet, plan i analiza poslovanja. Ali svakako ona korisna za sve one koji rade u financijama računovosti, koji su u službi plana i analize. Za sve menadžere, direktore, vlasnike kompanija, investitore, dakle ljude koji žele da update-uju svoja znanja i da su u korak sa vremenom kad je u pitanju planiranje i analiza poslovanja i to zasnovano na savremenim metodama i tehnikama i alatima koji omogućavaju da se ove vrlo važne funkcije u kompaniji sprovode, odnosno da budu support odlučivanju i donošenju adekvatnih odluka koje će voditi kompaniju putem uspjeha.” navodi prof. Kalić.

“Zaista, ova knjiga ima vrlo važnu ulogu u, da kažem, biblioteci svakog finansijskog menadžera. Smatram da je vrlo temeljita i pokrijepljena zapravo primjerima koji su iz prakse i zaista može da se primijeni da kažem, u poslu.” kazala je Nermina Ćatić, koautorica knjige.

Knjigu su recenzirali profesori Vinko Belak iz Zagreba, Dragan Mikerević iz Banje Luke i Đenan Kulović iz Zenice. Recenzenti su ocijenili da su područja planiranja i analize detaljno obrađena, te da sadržaj može biti koristan ne samo studentima već i ljudima koji već posluju ili pokreću vlastiti biznis. Posebno je obrađeno planiranje start-upa i izrada poslovnog plana.

“Sama namjena knjige vidi se iz toga ako, recimo, u poduzeću stalno postoji neka žurba, ako stalno postoje nedostatak vremena, ako se stalno nešto odlučuje na brzinu, onda im treba ova knjiga. Znači, onda moraju nešto isplanirati pa se neće događati taj nedostatak vremena i stalno razmišljanje o tome što ćemo prije. To je jedan dodatni kvalitet ove knjige.” kazao je prof. dr. sc. Vinko Belak, recezent.

„Savremeno planiranje i analiza poslovanja“ jubilarno je 20. izdanje Univerziteta FINRA Tuzla, računajući i izdanja nekadašnje Visoke škole koja je prethodila Univerzitetu. Cilj izdavačke djelatnosti je studentima kontinuirano osiguravati savremenu stručnu literaturu usklađenu sa promjenama u poslovnom okruženju.