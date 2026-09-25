Deblokiran račun BHRT-a, omogućena isplata plata radnicima

Račun BHRT-a deblokiran je nakon više od mjesec dana blokade, čime je državnom javnom servisu omogućeno da nastavi s radom i isplati zarađene plate zaposlenicima.

Informaciju je potvrdio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, navodeći da je odluka uslijedila nakon njegovog obraćanja Općinskom sudu u Sarajevu sa zahtjevom za hitno postupanje.

Forto je poručio da pravni sporovi ne bi smjeli ugroziti funkcionisanje BHRT-a niti egzistenciju zaposlenih, ističući da deblokada ne rješava sve probleme javnog servisa, ali omogućava nastavak rada i isplatu plata.

Račun BHRT-a bio je blokiran duže od mjesec dana, zbog čega su zaposleni ostali bez redovnih primanja i zdravstvenog osiguranja. Finansijski problemi odrazili su se i na program, pa je BHRT bio primoran početi s redukcijom pojedinih sadržaja.

Finansiranje BHRT-a i dalje bez trajnog rješenja

Iako je račun BHRT-a sada deblokiran, dugogodišnji problem finansiranja državnog javnog servisa i dalje ostaje otvoren.

BHRT od Radio-televizije Republike Srpske potražuje više od 109 miliona KM po osnovu prikupljene, a neprebačene RTV takse. Sudski postupci u vezi s dijelom tih potraživanja rezultirali su pravosnažnim presudama u korist BHRT-a, ali sporna sredstva još nisu uplaćena državnom javnom servisu.

Na teško finansijsko stanje ranije je upozoravala i Evropska radiodifuzna unija, uz poruku da bi prestanak rada BHRT-a imao ozbiljne posljedice za sistem javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini.

Deblokada računa donosi trenutno olakšanje zaposlenima i omogućava nastavak