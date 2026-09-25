BHRT na ivici gašenja: Računi blokirani, program se smanjuje, više od 700 radnika čeka rješenje

BHRT se suočava s jednom od najtežih finansijskih kriza do sada, računi javnog servisa blokirani su više od mjesec dana, dio programa je obustavljen, a više od 700 zaposlenih radi u uslovima ozbiljne finansijske neizvjesnosti. Evropska federacija novinara i Udruženje BH novinari posljednjih dana ponovo su pozvali nadležne institucije da hitno reaguju.

Finansijski problemi već su se direktno odrazili na program BHT1. Zbog nedostatka sredstava obustavljeno je emitovanje popodnevne emisije „BHT1 uživo“, kao i vikend-izdanja emisije „Jutro za sve“. Urednički kolegij BHT1 ranije je upozorio da zbog blokiranih računa zaposleni više nisu u mogućnosti redovno realizovati program i odlaziti na teren kao ranije.

Mediacentar Sarajevo obratio se Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH pitanjem koje korake namjeravaju poduzeti i u kojem roku kako bi se omogućio nastavak rada državnog javnog servisa.

Prema navodima Mediacentra, Generalno tajništvo Vijeća ministara upit je proslijedilo Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Iz Ministarstva su, prema istom izvoru, podsjetili na ranije poteze ministra Edina Forte u vezi s BHRT-om, uključujući finansijsku podršku, postupanje nakon odluke Vrhovnog suda Republike Srpske i završetak procesa digitalizacije televizijskog signala. Naveli su i da će ministar nastaviti koristiti raspoložive mehanizme u traženju rješenja.

Nakon ponovljenog pitanja o konkretnim narednim koracima, Ministarstvo je ukazalo na nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH, koja imenuje članove Upravnog odbora BHRT-a, te na činjenicu da Ministarstvo ne upravlja javnim servisom niti usvaja njegove finansijske i programske izvještaje.

BHRT već duže vrijeme upozorava da postojeći sistem finansiranja nije održiv. Urednički kolegij BHT1 sredinom septembra najavio je inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih institucija zbog, kako su naveli, dugogodišnjeg nepoštivanja Zakona o Javnom RTV sistemu.

Udruženje BH novinari je 21. septembra saopćilo da je finansijska i institucionalna kriza dostigla najkritičniju tačku, posebno nakon mjesec dana blokade računa i obustavljanja dijela programa.

Dan kasnije reagovala je i Evropska federacija novinara, navodeći da BHRT još emituje program i da više od 700 zaposlenih i dalje radi, ali upozoravajući da je potrebno djelovati prije nego što funkcionisanje javnog servisa bude potpuno onemogućeno.

U međuvremenu, Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju BHRT-a i preinačio raniju odluku u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a prema BHRT-u po osnovu korištenja prijenosnih veza. BHRT tu odluku smatra važnom za daljnje pravne postupke.