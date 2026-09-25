Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 26.09.2026. godine (subota) na području Grada Živinica u naselju Živčići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 27.09.2026. godine (nedjelja) na području Grada Tuzle

– u naseljima: Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Pavići, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi,Drakčin, Kolimer,Cvljevina, Gornji Čaklovići, Sarajac, Lugonjići, Vasići, Pelemiši, Babajići, Stara Solana, Bare i Simin Han te ulice: Ahmeta Kobića, Ive Marjanovića, Ace Saračevića, Gornjo Tuzlanskog Odreda, Potočka Mahala, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadži Husejinova Mahala, Uzeira Mehičića, balibegova Mahala,Oslobodilaca, Kasima Bilića i 3.Tuzlanske Brigade u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

– u Općini Kalesija naselja: Puljkov Do, Seljublje, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.