Kovačević: Od kompanije koja je kasnila za tržištem do novog investicijskog ciklusa od 410 miliona KM

BH Telecom je u posljednje tri godine povećao prihode i dobit, investirao 209 miliona KM u mrežu, infrastrukturu, tehnologiju i nove usluge, a sada ulazi u novi investicijski ciklus vrijedan 410 miliona KM. Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević u video obraćanju govori o tome šta je zatečeno prije tri godine, šta se u međuvremenu promijenilo i gdje je kompanija danas. Video obraćanje u cijelosti možete pogledati večeras od 18:19 ili u 20:22 u program TV Slon.

Za čitatelje portala RTVSlon.ba izdvojili smo najznačnije rezultate.

„BH Telecom danas nije ista kompanija kakvu smo zatekli prije tri godine“, poručio je Kovačević. Kako je naveo, kompanija je tada kasnila za tržištem, premalo investirala i presporo donosila ključne odluke. „Takav način rada morao se promijeniti.“

Prvi korak bio je jačanje poslovanja i stvaranje finansijskog prostora za ozbiljniji investicijski zamah.

Danas su godišnji prihodi BH Telecoma veći za blizu 40 miliona KM, odnosno više od sedam posto u odnosu na 2023. godinu, dok je dobit u tri godine povećana za više od 50 posto. Kompanija je ove godine dostigla najviši nivo prihoda u posljednjih 12 godina i rekordnu dobit prije poreza u posljednjih 11 godina.

U istom periodu raspoređeno je oko 120 miliona KM dividendi, od čega približno 108 miliona KM Federaciji Bosne i Hercegovine.

Od onoga što je zatečeno do onoga gdje je BH Telecom danas, jedna od najvećih promjena vidi se upravo u investicijama. Od 2023. godine u mrežu, infrastrukturu, tehnologiju i nove usluge uloženo je 209 miliona KM.

Poslovne rezultate prati kontinuirano ulaganje u ljudske resurse

Za samo tri godine izgrađena je 371 nova lokacija baznih stanica – približno četvrtina mreže koju je kompanija gradila tokom prethodnih 25 godina. Kapacitet mobilne mreže proširen je na 1.000 lokacija baznih stanica, dodatno je proširena LTE mreža, dok su prosječne korisničke brzine povećane za više od 60 posto.

Paralelno je ubrzana modernizacija fiksne mreže i prelazak na optičku infrastrukturu. Broj korisnika na optičkoj mreži povećan je za više od 55 posto, a taj proces kompanija namjerava dodatno intenzivirati.

Promjene su obuhvatile i unutrašnju organizaciju BH Telecoma. Broj zaposlenih smanjen je za 178, odnosno 5,8 posto, dok se nova zapošljavanja usmjeravaju prema tehničkim, tehnološkim i prodajnim profilima potrebnim za dalji razvoj kompanije.

Istovremeno je EBITDA po zaposlenom povećana za 30 posto, plate su u tri godine veće za 11 posto, pauza je uključena u radno vrijeme, a radni dan skraćen sa osam na sedam i po sati.

„Manje nas je, a napravili smo najviše u istoriji ove kompanije. Rekorde ne prave brojke, nego ljudi koji stoje iza njih“, istakao je Kovačević. Rezultat tih promjena, kako je naglasio, danas je kompanija koja ostvaruje više, investira bolje i može reagovati brže.

To se pokazalo i nakon katastrofalnih poplava na području Jablanice, kada je BH Telecom za samo 48 sati obnovio više od 70 posto pogođene mreže.

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Proces akvizicije Telemacha i Crne Gore

U protekle gotovo dvije godine kompanija je paralelno vodila i složen proces potencijalne akvizicije Telemacha BiH i Crne Gore. Iako transakcija nije realizovana zbog eksternih okolnosti, Kovačević je istakao da je proces pokazao da BH Telecom danas ima znanje, kapacitet i ambiciju za pripremu i vođenje velikih strateških poslovnih iskoraka.

Ako je prije tri godine pitanje bilo kako sustići tržište i ubrzati donošenje odluka, danas je fokus na tome kako dodatno ubrzati razvoj i iskoristiti veći investicijski kapacitet kompanije.

Naredna faza već je jasno definisana, BH Telecom planira još 410 miliona KM ulaganja u optičku infrastrukturu, mobilnu mrežu, 5G i digitalne servise.

„Danas imamo bolju poziciju, veći investicijski kapacitet i jasan pravac da taj razvoj dodatno ubrzamo. Naš cilj nije da pratimo promjene na tržištu, već da ih predvodimo“, zaključio je Kovačević.

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