Netanyahu pred UN-om odbacio optužbe za genocid, delegacije napuštale salu

Jasmina Ibrahimović
Netanyahu kreće u hitne pregovore o oslobađanju talaca, dok se priprema ofanziva na Gazi

Netanyahu u UN-u odbacio je optužbe da Izrael čini genocid u Gazi, dok su desetine delegacija napustile salu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u trenutku kada je izraelski premijer izašao za govornicu.

Benjamin Netanyahu optužbe o genocidu nazvao je „najvećom laži stoljeća“, braneći izraelske vojne operacije u Gazi i tvrdeći da njegova zemlja djeluje u samoodbrani.

Njegov izlazak za govornicu dočekan je zvižducima, aplauzima i masovnim napuštanjem sale. Nakon što su brojne delegacije izašle, Netanyahu ih je nazvao „moralnim kukavicama“ te poručio da Izrael neće odustati od svojih vojnih ciljeva.

Izraelski premijer govorio je i o ratu u Gazi, napadima na Iran te kritikama kojima je Izrael posljednjih mjeseci izložen na međunarodnoj sceni. Tvrdio je da izraelske snage ciljaju Hamas, a ne palestinske civile, te odbacio optužbe za ratne zločine i genocid.

Rat u Gazi počeo je nakon napada Hamasa i drugih palestinskih naoružanih grupa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je, prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. Izraelske operacije koje su uslijedile odnijele su desetine hiljada palestinskih života, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi.

Netanyahu u UN-u nastupio je u trenutku pojačanih međunarodnih kritika izraelskih postupaka u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, dok izraelska vlada odbacuje optužbe da njene vojne operacije predstavljaju genocid.

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