U sjedištu UN-a bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici

U sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku u četvrtak, 9. jula, bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine.

Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a program će voditi Chaloka Beyani, specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara UN-a i podsekretar Ujedinjenih nacija.

Obilježavanje u New Yorku dio je aktivnosti kojima Ujedinjene nacije odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, nakon što je Generalna skupština UN-a ranije usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom refleksije i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine.

Genocid u Srebrenici potvrđen je presudama međunarodnih sudova, a u julu 1995. godine ubijeno je više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Srebrenica je ostala simbol stradanja, ali i trajna opomena na obavezu čuvanja istine, kulture sjećanja i borbe protiv negiranja genocida.

Komemoracija u Ujedinjenim nacijama još jednom će podsjetiti na važnost međunarodnog priznanja istine o genocidu u Srebrenici, kao i na odgovornost institucija i društava da se sjećanje na žrtve prenosi budućim generacijama.