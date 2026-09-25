Ryanair najavljuje značajno poskupljenje avionskih karata

Ryanair karte mogle bi značajno poskupjeti do ljeta 2027. godine, a razlog su sve veće cijene nafte i avionskog goriva usljed rata na Bliskom istoku.

Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary izjavio je da očekuje rast cijena avionskih karata, naglašavajući da je u ovom trenutku teško procijeniti koliko bi poskupljenje moglo iznositi.

„Nemam sumnje da će cijene karata naredne godine rasti. Pitanje je samo koliko“, rekao je O'Leary tokom obraćanja novinarima u Londonu.

Ryanair smanjuje planirani obim saobraćaja

Ryanair je već smanjio cilj prometa za ovu finansijsku godinu sa 216 na 214 miliona putnika kako bi tokom zime ograničio izloženost visokim cijenama goriva koje nije unaprijed osigurao.

O'Leary je pojasnio da kompanija trenutno ima veliki dio goriva osiguran po cijeni od oko 80 dolara po barelu. Ukoliko bi naredne godine cijena po kojoj osiguravaju gorivo iznosila oko 100 dolara, troškovi bi mogli porasti za približno 25 posto.

Prema njegovim riječima, Ryanair ove godine za gorivo izdvaja oko šest milijardi dolara, dok bi taj iznos naredne godine mogao dostići približno 7,5 milijardi dolara.

Avionsko gorivo naglo poskupjelo

Dodatni pritisak na avio-kompanije stvara snažan rast cijene avionskog goriva. Prema podacima Međunarodnog udruženja zračnog saobraćaja, IATA, prosječna globalna cijena avionskog goriva porasla je za 7,4 posto u samo jednoj sedmici i dostigla 194,90 dolara po barelu.

Visoke cijene goriva već se odražavaju na poslovne rezultate kompanije. Ryanair je u periodu od aprila do juna ostvario neto dobit od 538 miliona eura, što je za 34 posto manje nego u istom periodu prošle godine. Operativni troškovi istovremeno su porasli za 11 posto, na 3,81 milijardu eura.

Iz kompanije upozoravaju da bi duži period visokih cijena nafte mogao imati posljedice i na druge avioprevoznike, posebno one koji nemaju veći dio buduće potrošnje goriva unaprijed osiguran.