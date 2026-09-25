Zmajevi večeras protiv Poljske: Evo gdje gledati utakmicu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske otvara novu sezonu Lige nacija, a navijači Zmajeva u BiH utakmicu će moći pratiti u direktnom televizijskom prijenosu na BHT1 i MYTV.

BHRT će poseban program posvećen prvom nastupu reprezentacije BiH u novom izdanju takmičenja početi već od 19:45 sati.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza tako večeras ulaze u novi takmičarski ciklus, a prvi izazov očekuje ih protiv selekcije Poljske.

Prijenos susreta bit će dostupan i navijačima izvan Bosne i Hercegovine. U Srbiji će utakmicu emitovati Arena Sport 1, dok će je biti moguće pratiti i putem brojnih evropskih i svjetskih televizijskih i streaming platformi, među kojima su DAZN, Viaplay, beIN Sports i druge.

Zmajevi će tako imati podršku navijača širom svijeta na početku nove sezone Lige nacija.

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je 23 igrača koji će konkurisati za večerašnji duel protiv Poljske u prvom kolu Lige nacija.

Golmani: Mladen Jurkas, Martin Zlomislić, Salko Hamzić.

Odbrana: Sead Kolašinac, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Amar Memić, Arjan Malić.

Vezni red: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić.

Napad: Ermedin Demirović, Jovo Lukić i Haris Tabaković.