Policajcu iz Živinica određen pritvor zbog sumnje da je uzimao novac od vozača

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama odredio je pritvor policijskom službeniku S.E., osumnjičenom za produžena krivična djela primanja dara i drugih oblika koristi te zloupotrebe položaja i ovlaštenja.

Pritvor je određen na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Prema navodima Tužilaštva, S.E. se sumnjiči da je od aprila 2024. do kraja maja 2026. godine, koristeći položaj policijskog službenika na području Živinica, od više vozača tražio i primao novac kako ne bi poduzimao službene radnje koje je bio dužan poduzeti.

Sumnja se da je u više navrata od vozača koje je zaustavljao i kontrolisao uzimao iznose od 20 do 50 KM, kako im ne bi izdavao prekršajne naloge za utvrđene saobraćajne i druge prekršaje.

Tužilaštvo ga tereti i da je tokom maja 2026. godine u više slučajeva propuštao službeno postupanje, čime je pojedinim vozačima i drugim odgovornim osobama omogućio da izbjegnu zakonom propisane sankcije.

Na taj način im je, prema sumnjama Tužilaštva, pribavio korist, dok je Budžetu Tuzlanskog kantona pričinjena šteta u visini neizrečenih novčanih kazni.

Iz Kantonalnog tužilaštva TK podsjećaju da se, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH, svako smatra nevinim dok se njegova krivnja ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.