Veliki defile policijskih snaga danas u Sarajevu: Poznata trasa i učesnici

Veliki defile policijskih snaga bit će održan danas u Sarajevu povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine.

Svečanost pod nazivom „Od prvog poziva do odbrane države“ organizuju Vlada Kantona Sarajevo i Unija saveza, udruženja policije MUP-a RBiH 1991–1995. godine.

Centralni dio programa počet će u 14 sati kod Vječne vatre, odakle će se učesnici kretati prema Skenderiji. Prema informacijama MUP-a Kantona Sarajevo, trasa defilea vodi od Vječne vatre, preko Higijenskog zavoda, do Skenderije.

Ko učestvuje u defileu policijskih snaga?

U defileu će učestvovati policijski službenici više policijskih agencija, kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i veterani policijskog sastava iz perioda od 1991. do 1995. godine. Predviđeno je i učešće materijalno-tehničkih sredstava policijskih struktura.

Nakon defilea policijskih snaga, program će biti nastavljen u dvorani „Mirza Delibašić“ na Skenderiji, gdje će u 16 sati biti održana svečana akademija. U muzičko-scenskom dijelu programa najavljeni su Sarajevska filharmonija, Hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Mustafa Čizmić Čizma, Tarik Mulaomerović i Ivica Šarić.

Izmjene u saobraćaju zbog defilea

Zbog održavanja manifestacije danas je izmijenjen režim saobraćaja u dijelu Sarajeva. Policijski službenici od 10 sati regulišu saobraćaj na ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Hamze Hume, Most Skenderija, Terezija, Skenderija, Fehima ef. Čurčića i Hamdije Kreševljakovića, uz preusmjeravanje vozila na alternativne pravce.

Defile policijskih snaga organizovan je u okviru obilježavanja 35 godina od mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine.