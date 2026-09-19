Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog za izgradnju vjetroparka „Poklečani“

Adin Jusufović
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Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je na 85. vanrednoj sjednici Prijedlog sporazuma o zajmu i projektu s KfW bankom, Bosnom i Hercegovinom, Federacijom BiH i Elektroprivredom HZHB za izgradnju vjetroparka „Poklečani“ kod Posušja.

Projektom je planirana izgradnja 20 vjetroturbina, pojedinačne snage do 6,6 MW, ukupne instalirane snage 132 MW. Očekuje se da bi vjetropark godišnje proizvodio oko 436,96 GWh električne energije.

Izgradnja vjetroparka uključivat će i transformatorsku stanicu, čime bi se, prema navodima Vijeća ministara BiH, unaprijedila distributivna mreža i povećala sigurnost snabdijevanja električnom energijom na području Rakitna i Blidinja.

Realizacijom projekta Elektroprivreda HZHB trebala bi povećati svoje proizvodne kapacitete za 14,60 posto, dok bi godišnja proizvodnja električne energije bila povećana za približno 20 posto. Istovremeno, projekt bi trebao smanjiti zavisnost kompanije od hidroloških uslova i kretanja cijena električne energije na tržištu.

Za realizaciju projekta predviđen je zajam od 65 miliona eura, koji bi bio alociran na Federaciju BiH. Rok otplate je 15 godina, uz grejs period od pet godina, pod uslovom da sporazum bude potpisan do novembra 2026. godine.

Prijedlog sporazuma, zajedno s osnovama za njegovo zaključivanje, bit će upućen Predsjedništvu BiH na dalju proceduru. Za potpisnika sporazuma u ime Bosne i Hercegovine predložen je ministar finansija i trezora.

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