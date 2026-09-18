Durian: Voće toliko neugodnog mirisa da je zabranjeno u hotelima

Durian je jedno od najneobičnijih voća na svijetu, jedni ga smatraju pravom poslasticom i nazivaju „kraljem voća“, dok je drugima njegov miris toliko neugodan da ne mogu biti ni u njegovoj blizini.

Ovo tropsko voće porijeklom je iz jugoistočne Azije, prepoznatljivo po velikoj, tvrdoj kori prekrivenoj oštrim bodljama. Ispod nje se krije mekano i kremasto meso, čiji okus ljubitelji opisuju kao kombinaciju slatkih i slanih nota.

Upravo je miris ono po čemu je durian postao poznat daleko izvan zemalja u kojima se uzgaja. Toliko je intenzivan da je unošenje ovog voća zabranjeno u brojnim hotelima i sredstvima javnog prijevoza u dijelovima Azije.

Dok jednima njegov miris podsjeća na luk, sir ili fermentisanu hranu, ljubitelji tvrde da se iza prvog, ne baš prijatnog utiska krije izuzetno kremast i bogat okus.

Durian nosi nadimak „kralj voća“

U zemljama jugoistočne Azije durian ima gotovo kultni status. Posebno je popularan u Maleziji, Tajlandu, Indoneziji i Singapuru, a sve veću potražnju posljednjih godina bilježi i kinesko tržište.

Naziv voća potiče od malajske riječi „duri“, što znači trn, upravo zbog karakteristične bodljikave kore. Plodovi mogu težiti nekoliko kilograma, dok je njihova unutrašnjost podijeljena na dijelove u kojima se nalazi mekano meso oko velikih sjemenki.

Durian se ne jede samo svjež. U azijskoj kuhinji koristi se za pripremu sladoleda, kolača, palačinaka, pudinga i različitih slatkiša, ali i pojedinih slanih jela.

Jedan durian prodan za gotovo 48.000 dolara

Pojedine sorte mogu postići izuzetno visoke cijene, posebno kada je riječ o rijetkim i kvalitetnim primjercima.

Koliko daleko može otići interes kolekcionara pokazuje aukcija održana u Tajlandu 2019. godine. Rijetki durian sorte Kanyao prodan je za 1,5 miliona tajlandskih bahta, odnosno gotovo 48.000 američkih dolara.

Guinness World Records taj primjerak vodi kao najskuplji durian ikada prodan na aukciji.

Naravno, takva cijena nema mnogo veze s onom koju kupci inače plaćaju na pijacama i u prodavnicama. Radilo se o posebnom primjerku prodanom na festivalskoj aukciji, ali podatak dovoljno govori o statusu koji ovo voće ima među njegovim najvećim ljubiteljima.

Zašto durian tako neugodno miriše?

Za specifičan miris odgovorna je kombinacija različitih isparljivih spojeva. Zbog toga se istovremeno mogu osjetiti slatke, voćne, ali i izrazito sumporne note koje neke ljude podsjećaju na luk ili pokvarena jaja.

Miris postaje još izraženiji nakon otvaranja ploda, kada njegova unutrašnjost dođe u kontakt sa zrakom.

Ipak, ono što je za jedne razlog da se odmah udalje, za druge je nezaobilazan dio gastronomskog iskustva. Durian zato vjerovatno i jeste jedno od rijetkih voća oko kojeg gotovo da nema ravnodušnih, ili ga ljudi obožavaju ili ga nakon prvog susreta više ne žele ni pomirisati.