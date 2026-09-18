Ursula von der Leyen u BiH stiže nakon izbora

Ursula von der Leyen krajem septembra kreće u novu posjetu Zapadnom Balkanu, ali Bosna i Hercegovina i Srbija neće biti dio prve etape turneje, već bi ih predsjednica Evropske komisije trebala posjetiti nakon izbora.

Von der Leyen će od 30. septembra do 2. oktobra boraviti u Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Plan posjete potvrdila je glasnogovornica Evropske komisije Arianna Podesta.

Tokom boravka u Tirani, Prištini, Podgorici i Skoplju predsjednica Evropske komisije trebala bi razgovarati sa državnim i vladinim zvaničnicima, a planirane su i posjete projektima koji se realizuju uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ursula von der Leyen u BiH dolazi naknadno

Ursula von der Leyen u BiH bi trebala stići nakon izbora, a isti plan odnosi se i na Srbiju. Tačni termini posjeta Sarajevu i Beogradu još nisu objavljeni. Evropska komisija je početkom septembra navela da se program ovogodišnje turneje još priprema, potvrđujući da predsjednica Komisije tradicionalno jednom godišnje posjećuje zemlje Zapadnog Balkana.

Jedna od glavnih tema razgovora tokom turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, odnosno naredni koraci u procesu približavanja članstvu u Evropskoj uniji. U fokusu će biti i postepena integracija zemalja regiona u evropsko tržište kroz Plan rasta za Zapadni Balkan.

Evropska unija posljednjih mjeseci pitanje proširenja ponovo ističe kao važan dio svoje politike prema regionu. Na samitu EU i Zapadnog Balkana u junu naglašeno je da se proširenje posmatra kao ulaganje u stabilnost, sigurnost i prosperitet Evrope.

Posjeta Srbiji nakon izbora

Pitanje posjete Srbiji dodatno je privuklo pažnju nakon reakcija evropskih zvaničnika na sahranu Ratka Mladića, koji je pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine. Evropska komisija, međutim, termin dolaska von der Leyen u Srbiju nije povezala s tim događajem, već je navela da su posjete Srbiji i Bosni i Hercegovini planirane nakon izbora.

Ovo će biti šesta godišnja turneja Ursule von der Leyen po Zapadnom Balkanu, a dolazi u periodu kada Evropska komisija priprema godišnje procjene napretka zemalja obuhvaćenih procesom proširenja.