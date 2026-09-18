Ronioci FUCZ-a i specijalne policije Češke zajedno treniraju na Visu

Ronioci FUCZ-a učestvuju u zajedničkim trenažnim zaronima sa pripadnicima Jedinice specijalne policije Republike Češke u ronilačkoj bazi B24 u Komiži, na otoku Visu.

Tokom zarona oko olupina, pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom usavršavaju znanja i vještine potrebne za rad u zahtjevnim uslovima. Dio obuke odnosi se i na korištenje savremene ronilačke opreme i tehnologije.

Posebna pažnja tokom treninga posvećena je radu u uslovima koji su približeni stvarnim situacijama s kojima se ronioci mogu susresti tokom akcija, ali i razmjeni iskustava sa češkim kolegama.

Ronioci FUCZ-a usavršavaju vještine za složene intervencije

Zajednički treninzi nastavak su dugogodišnje saradnje koja se provodi na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke.

Ta saradnja obuhvata ekspertsku pomoć pri uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava iz vodenih tokova u Bosni i Hercegovini, kao i stručno usavršavanje pripadnika sistema zaštite i spašavanja.

Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da su ovakve obuke važne zbog složenosti zadataka koje obavlja Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje pod vodom, za čiji rad su potrebni stručnost, iskustvo i specijalizirana oprema.

FUCZ najavljuje nastavak ulaganja u stručno usavršavanje, opremanje i nabavku savremenih sredstava potrebnih za rad federalnih specijaliziranih jedinica.