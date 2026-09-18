Povrat PDV-a na prvu nekretninu danas je prvi put isplaćen građanima, a tri korisnika dobila su sredstva na svoje bankovne račune, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Za prva tri donesena rješenja isplaćeno je ukupno 53.053,02 KM, a riječ je o korisnicima kojima su rješenja uručena u nadležnim regionalnim centrima UIO u Banjoj Luci i Tuzli.

Povrat PDV-a na prvu nekretninu može biti isplaćen već narednog dana

Iz UIO pojašnjavaju da će brzina isplate zavisiti od načina na koji građani preuzmu rješenje.

Onima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru, sredstva će biti uplaćena već narednog dana.

U slučajevima kada se rješenje dostavlja poštom, isplata slijedi nakon što Uprava za indirektno oporezivanje zaprimi povratnicu kao zakonski dokaz da je rješenje uručeno. Zbog toga građani kojima dokumentacija stiže poštom mogu očekivati uplatu nekoliko dana nakon prijema rješenja.

Prve isplate označile su početak praktične realizacije prava na povrat PDV-a na prvu nekretninu, dok UIO nastavlja obradu pristiglih zahtjeva.

Iz Uprave navode da će nastojati da sredstva budu isplaćena u najkraćem mogućem roku nakon što budu ispunjeni svi propisani uslovi.