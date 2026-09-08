Tehnički problemi koče povrat PDV-a za prvu nekretninu

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine do sada je zaprimila 1.234 zahtjeva građana za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali još nije doneseno nijedno rješenje.

Pravilnik kojim je omogućeno ostvarivanje ovog prava na snazi je već dva mjeseca, a prvobitna očekivanja bila su da će prve isplate početi do 1. septembra. Do toga, međutim, nije došlo.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija kazao je da problem nije u nedostatku novca za isplatu, već u tehničkoj nepovezanosti sa pojedinim institucijama koje trebaju učestvovati u provjeri podataka.

„Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1.234 zahtjeva za povrat PDV-a. Druga činjenica, jako loša za nas i za javnost, jeste da Uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu“, rekao je Tegeltija.

Kako je pojasnio, tokom priprema postojala su uvjeravanja da će svi potrebni sistemi biti spremni, ali su se problemi pojavili u fazi implementacije.

„Kada se došlo do implementacije, vidjeli smo da su neke od institucija unutar BiH tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku za svoje sisteme i zbog toga ni do danas nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama“, naveo je Tegeltija.

Tehnička razmjena podataka još nije u potpunosti uspostavljena sa Poreznom upravom Federacije BiH, Federalnim ministarstvom pravde i Odjeljenjem za javne registre Vlade Brčko distrikta.

Sa druge strane, potrebna saradnja već je uspostavljena sa Poreskom upravom Republike Srpske, Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, kao i Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Iz UIO očekuju da bi preostale institucije tehnički pristup svojim sistemima mogle omogućiti do 14. septembra. Ukoliko se to dogodi, prva rješenja o povratu PDV-a mogla bi biti donesena 16. septembra.

U UIO navode da su njihovi inspektori u međuvremenu pregledali pristigle zahtjeve, utvrdili koji su kompletni, a koji zahtijevaju dopunu dokumentacije, te obavili provjere kod institucija čiji su podaci već dostupni.

Dio zahtjeva, kako je navedeno, nije uredno popunjen ili ne ispunjava propisane uslove. Zabilježeni su i slučajevi u kojima su podnosioci naveli da nemaju drugu nekretninu, dok su provjere pokazale suprotno.

Iz UIO ističu da finansijskih prepreka za isplatu nema. Nakon što građanin dobije pravosnažno rješenje, novac bi, uz ispravan i aktivan račun, trebao biti isplaćen već narednog dana.

Uprava je najavila da će javnost početkom naredne sedmice obavijestiti da li je tehnička saradnja sa svim institucijama uspostavljena, a nakon početka izdavanja rješenja planirano je i sedmično objavljivanje podataka o broju riješenih zahtjeva i ukupnom iznosu vraćenog PDV-a.