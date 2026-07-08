Povrat PDV-a na prvi stan: Kako bi mjera mogla promijeniti kredite i cijene nekretnina

Povrat PDV-a na prvi stan mogao bi postati jedna od najvažnijih finansijskih tema za građane koji planiraju kupovinu nekretnine, ali i za banke, investitore i tržište novogradnje u Bosni i Hercegovini.

Nakon što je mjera konačno ušla u fazu primjene, fokus javnosti se s pitanja ko ima pravo i koji papiri su potrebni polako pomjera na širu sliku: može li povrat PDV-a promijeniti ponudu stambenih kredita, hoće li banke prilagoditi uslove kupcima prve nekretnine i da li će tržište nekretnina odgovoriti rastom cijena ili većom ponudom stanova.

Dugo čekana mjera dolazi u trenutku skupih kvadrata

Povrat PDV-a na prvi stan uvodi se u trenutku kada su cijene novogradnje u BiH već na visokom nivou. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna cijena prodatih novih stanova u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 3.701 KM po kvadratnom metru. To je 20 posto više u odnosu na prosječnu cijenu u 2025. godini, te 20,4 posto više u odnosu na prvi kvartal prošle godine.

Istovremeno, tržište nije mirovalo. Broj prodatih novih stanova u prvom kvartalu 2026. bio je veći za 59,4 posto u odnosu na isti period 2025. godine, dok je korisna površina prodatih novih stanova povećana za 60,9 posto. U tom kvartalu prodana su 1.202 nova stana, ukupne korisne površine 65.633 kvadratna metra.

To pokazuje da povrat PDV-a ne dolazi na prazno tržište, nego na tržište na kojem je potražnja za novim stanovima već snažna, a cijena kvadrata za mnoge građane već teško dostižna.

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Koliki je stvarni finansijski efekat za kupca?

Povrat PDV-a na prvi stan ne znači da kupac dobija novac prije kupovine. Građanin najprije mora kupiti stan, platiti cijenu sa PDV-om, uknjižiti nekretninu, prikupiti dokumentaciju i podnijeti zahtjev. Tek nakon toga UIO provodi postupak i donosi rješenje. Pravilnikom je propisano da se o zahtjevu odlučuje u roku od šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zbog toga se ova mjera ne može posmatrati kao direktno smanjenje početnog učešća pri kupovini stana. Kupac i dalje mora imati zatvorenu finansijsku konstrukciju, kroz vlastita sredstva, kredit ili kombinaciju ova dva izvora. Povrat PDV-a dolazi naknadno i može postati važna finansijska rezerva, sredstvo za opremanje stana ili mogućnost za djelimičnu otplatu kredita.

Prema pravilima iz Pravilnika, maksimalan iznos povrata računa se primjenom preračunate stope PDV-a od 14,5299 posto na iznos koji se dobije množenjem maksimalne cijene stana sa 55 kvadratnih metara. Maksimalna cijena veže se za prosječnu cijenu stana sa PDV-om u BiH iz posljednjeg kvartalnog izvještaja Agencije za statistiku BiH u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Ako se za ilustraciju uzme prosječna cijena iz prvog kvartala 2026. godine od 3.701 KM po kvadratu, vrijednost 55 kvadrata iznosi 203.555 KM. Primjenom preračunate stope PDV-a od 14,5299 posto, maksimalan povrat na takvu osnovicu iznosio bi oko 29.576 KM. To je značajan iznos za kućni budžet, ali je važno naglasiti da stvarni povrat zavisi od konkretne cijene, kvadrature, datuma ugovora i ispunjenosti uslova.

Banke neće odmah smanjiti kamate, ali mogu mijenjati ponudu

Najvažnije pitanje za građane je da li povrat PDV-a na prvi stan može donijeti povoljnije stambene kredite. Direktan pad kamata ne treba očekivati samo zbog ove mjere, jer banke kamatne stope formiraju prema cijeni izvora finansiranja, ročnosti kredita, vrsti kamate, procjeni rizika, visini učešća, vrijednosti nekretnine i kreditnoj sposobnosti klijenta.

Prema dostupnim tržišnim analizama, kamatne stope na stambene kredite u BiH trenutno se kreću oko četiri posto, dok se u praksi najčešće spominje raspon od približno 3,3 do 5,5 posto, zavisno od vrste kamate, roka otplate i kreditnog aranžmana.

To znači da povrat PDV-a sam po sebi ne smanjuje cijenu novca za banke. Međutim, može promijeniti način na koji banke oblikuju ponudu prema kupcima prve nekretnine. Umjesto nižih kamata, realnije je očekivati posebne kreditne modele, mogućnost jednostavnije djelimične prijevremene otplate nakon isplate povrata, manji trošak obrade, produžene rokove otplate ili pakete namijenjene upravo kupcima prvog stana.

Zašto je važna mogućnost prijevremene otplate?

Ako kupac nakon nekoliko mjeseci dobije povrat PDV-a, taj novac može iskoristiti za smanjenje glavnice kredita. U praksi to može značiti nižu buduću ratu ili kraći rok otplate, zavisno od dogovora sa bankom i modela kredita.

Primjera radi, kod kredita od 200.000 KM na 25 godina, uz kamatnu stopu od četiri posto, okvirna mjesečna rata iznosila bi oko 1.055 KM. Ako bi kupac nakon povrata PDV-a uplatio oko 29.500 KM za smanjenje glavnice, preostali dug bi pao na oko 170.500 KM. Uz isti rok i istu kamatu, nova rata bi okvirno mogla biti oko 900 KM, pod uslovom da banka dozvoli reobračun rate nakon djelimične otplate.

Ovaj primjer je samo ilustracija, ali dobro pokazuje zašto bi povrat PDV-a mogao biti važan i za kreditno tržište. Ne mora smanjiti kamatu, ali može smanjiti dug ili ubrzati otplatu.

Potražnja za stambenim kreditima već raste

Bankarski sektor već bilježi interes građana za stambeno zaduživanje. Prema Anketi o kreditnoj aktivnosti banaka Centralne banke BiH, u prvom tromjesečju 2026. godine kreditni standardi za stanovništvo nisu mijenjani, što znači da banke nisu ni pooštravale ni ublažavale uslove odobravanja kredita. Istovremeno, potražnja stanovništva za stambenim kreditima nastavila je rasti.

To je važan signal. Ako je potražnja za stambenim kreditima rasla i prije masovne primjene povrata PDV-a, nova mjera bi mogla dodatno povećati broj g