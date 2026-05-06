Povrat PDV-a na prvu nekretninu ide u proceduru usvajanja

Krajem prošle godine stvoreni su stručni preduslovi da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvoji pravilnik kojim se reguliše povrat PDV-a na prvu nekretninu. Međutim, prema riječima ministra finansija i trezora BiH i predsjedavajućeg Upravnog odbora UIO BiH Srđana Amidžića, proces je usporen zbog otpora pojedinih institucija.

Amidžić je rekao da više ne želi čekati i da će pravilnik biti upućen u proceduru usvajanja.

Kako je naveo, stav ministra finansija RS Zore Vidović, ministra finansija FBiH Tonija Kraljevića i njegov lični stav je da se institucije moraju prilagođavati građanima, a ne obrnuto.

Prema njegovim riječima, prijedlog koji je pripremila Uprava za indirektno oporezivanje odgovara stanju na terenu i omogućava da se proces provede.

Amidžić je naglasio da je predviđeno da pravo na povrat PDV-a imaju sve osobe koje su prvu nekretninu uknjižile nakon 12. aprila 2025. godine.

To znači da će pravo moći ostvariti i oni koji su nekretninu uknjižili u periodu dok pravilnik još nije bio usvojen.

„S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ti ljudi su trebali već dobiti povrat PDV-a na prvu nekretninu, i to nije dobro, ali ono što jeste važno jeste da nijedno lice neće biti oštećeno“, rekao je Amidžić na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.

On je dodao da je samo usvajanje zakona predstavljalo veliki politički korak, kao i stvaranje preduslova za njegovu primjenu, s obzirom na to da proces nije bio jednostavan.